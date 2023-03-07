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Факти / Україна / Суспільство

У Маріуполі залишаються могили загиблих у дворах, таких поховань сотні – міськрада

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Маріуполі залишаються могили загиблих у дворах, таких поховань сотні – міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі досі у дворах місцевих жителів залишаються могили – після того, як в українське місто зайшли росіяни та вбили людей.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Одна з таких могил розташована поруч із будинком на вулиці Куїнджі, 17.

– Таких стихійних поховань – сотні у всьому місті. Адже під час блокади росіянами Маріуполя люди ховали вбитих сусідів, знайомих, родичів просто у дворах чи парках, – зазначили у міській раді.

За попередніми даними, у Маріуполі загинуло понад 22 тис. людей, але точну кількість назвати зараз неможливо.

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Варто зазначити, що росіяни руйнують будинки, ховаючи сліди воєнних злочинів РФ, а там залишилися десятки сотень тіл вбитих маріупольців.

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Фото: Маріупольська міська рада

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