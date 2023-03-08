Зеленский в присутствии генсека ООН вручил государственные награды женщинам

Март, 08 в 18:28

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды и присвоил почетные звания женщинам, которые отличились самоотверженным трудом и храбростью при защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Церемония состоялась в среду, 8 марта, в Мариинском дворце в Киеве в присутствии генсека ООН Антониу Гутерриша, который прибыл с визитом в Украину.

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— Сегодня мы благодарим наших женщин, которые воюют, заботятся, работают ради мира для Украины, ради защиты нашей жизни, нашей свободы, наших людей, — подчеркнул президент.

По его словам, государственные награды получили женщины-военнослужащие, работницы медицинской системы, ГСЧС, Укрзализныци, Укрпочты.

Среди награжденных — врач детской больницы Охматдет Оксана Леонтьева, которая погибла в результате российского ракетного удара по Киеву 10 октября прошлого года. Ее орден За заслуги III степени получили отец и маленький сын.

Накануне стало известно о визите Гуттериша в Киев. Это уже третий визит генерального секретаря ООН в Украину за календарный год.