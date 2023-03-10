Александр Свищев: российским спортсменам не место на международной арене

Март, 10 в 12:59

Федерация водного поло Украины отправила официальные письма международным организациям LEN и World Aquatics, а также Национальному олимпийскому комитету Греции с требованием не допустить сотрудничества с российскими и белорусскими спортсменами.

Письма подписал президент Федерации Александр Свищев.

— Этими днями появилась информация, что женская сборная России по водному поло находится на учебно-тренировочных сборах в Греции, где готовится к сезону 2023 года. Мы убеждены, что российским и белорусским спортсменам нет места на международной спортивной арене. Это касается не только соревнований, но и любого сотрудничества, включая учебно-тренировочные сборы, — отмечается в сообщении.

Сейчас смотрят

В украинской Федерации подчеркнули, что от имени всего ватерпольного сообщества Украины они написали официальные письма международным организациям LEN и World Aquatics.

Также письмо было написано Национальному олимпийскому комитету Греции, чтобы еще раз акцентировать внимание на войне, которую Россия начала в Украине, о положении украинских спортсменов и необходимости полного игнорирования российских атлетов.

Как сообщалось, накануне за развитие спортивного потенциала и физической культуры Украины в сверхсложное для государства время Александр Свищев был награжден знаком отличия Львовского областного совета 30 лет независимости Украины.

Кроме того, Министерство обороны Украины наградило Александра Свищева отличием Знак почета за волонтерскую поддержку Вооруженных Сил Украины и гуманитарную и финансовую помощь тем, кто сегодня из-за войны в ней нуждается.