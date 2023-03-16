Март, 16 в 15:17

С марта 2023 года беженцы из Украины, находящиеся в Польше, смогут снова получить финансовую помощь от немецкого благотворительного фонда Diakonie Katastrophenhilfe.

Денежная помощь предполагается в размере 710 злотых на заявителя и 610 злотых для каждого члена семьи. В течение трех месяцев ее смогут получить примерно 2 500 семей.

Первая фаза благотворительного проекта завершилась в январе 2023 года. Тогда фонд оказал финансовую помощь 7 287 семьям.

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Кто может подать заявку?

Подать заявку могут украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года.

Украинцы, которые законно зарегистрированы в Польше под временной (PESEL-реестр) или международной защитой.

Украинцы, которые законно зарегистрированы в Польше под временной (PESEL-реестр) или международной защитой. Семьи, которые не получали помощь от других программ или организаций (например, от УВКБ ООН). Однако если вы получали/получаете выплаты от социальных учреждений Польши, то можете также подать заявку.

Если заявитель “экономически уязвим”, то есть не имеет регулярного дохода и не может самостоятельно покрыть минимальный уровень жизни семьи.

Какие документы нужны для подачи заявки

Во время подачи заявки вас попросят ввести информацию о каждом члене семьи и загрузить цифровые копии таких документов:

PESEL;

паспорт гражданина Украины/ID;

идентификационный номер налогоплательщика Украины (РНУКНП);

заграничный паспорт;

документ, подтверждающий дату въезда в Польшу;

медицинские документы, если кто-то из членов семьи имеет тяжелую болезнь или инвалидность;

документы об опекунстве.

Как подать заявку на выплаты

Запишитесь на прием в ближайший центр проверки, нажав на Назначить встречу. Если вы не можете прийти лично из-за инвалидности или состояния здоровья, наберите номер 800 000 232. Придите в центр подтверждения в указанную дату и время. Предоставьте удостоверение личности для проверки, чтобы получить контрольный код. С помощью контрольного кода войдите на страницу, перейдя по ссылке.

Гарантии на получение помощи нет. Программа будет определять приоритетные среди заявок для помощи наиболее уязвимым семьям. Определение приоритетности может длиться до месяца.