Березень, 20 в 8:17

З березня 2023 року біженці з України, що перебувають у Польщі, зможуть знову отримати фінансову допомогу від німецького благодійного фонду Diakonie Katastrophenhilfe.

Грошова допомога передбачається у розмірі 710 злотих на заявника та 610 злотих для кожного члена родини. Протягом трьох місяців її зможуть отримати приблизно 2 500 сімей.

Перша фаза благодійного проєкту завершилась в січні 2023 року. Тоді фонд надав фінансову допомогу 7 287 родинам.

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Хто може подати заявку?

Подати заявку можуть українці, що прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Українці, які законно зареєстровані в Польщі під тимчасовим (PESEL-реєстр) або міжнародним захистом.

Родини, які не отримували допомогу від інших програм чи організацій (наприклад, від УВКБ ООН). Проте якщо ви отримували/отримуєте виплати від соціальних установ Польщі, то можете також подати заявку.

Якщо заявник “економічно вразливий”, тобто не має регулярних доходів і не може самостійно покрити мінімальний рівень життя сімʼї.

Які документи потрібні для подання заявки

Під час подання заявки вас попросять ввести інформацію про кожного члена родини і завантажити цифрові копії таких документів:

PESEL;

паспорт громадянина України/ID;

ідентифікаційний номер платника податків України (РНОКПП);

закордонний паспорт;

документ, що підтверджує дату вʼїзду до Польщі;

медичні документи, якщо хтось з членів родини має тяжку хворобу чи інвалідність;

документи про опікунство.

Як подати заявку на виплати

Запишіться на прийом до найближчого центру перевірки, натиснувши на Призначити зустріч. Якщо ви не можете прийти особисто через інвалідність або стан здоровʼя, подзвоніть на номер 800 000 232. Прийдіть до центру підтвердження у зазначену дату та час. Надайте посвідчення особи для перевірки, що ви отримати контрольний код. За допомогою контрольного коду увійдіть на сторінку, перейшовши за посиланням.

Гарантії на отримання допомоги немає. Програма визначатиме пріоритетні серед заявок для підтримання найбільш вразливих родин. Визначення пріоритетності може тривати до місяця.