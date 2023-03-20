Март, 20 в 16:45

Несмотря на полномасштабную войну, украинские школьники продолжают готовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ), который был введен в 2022 году.

НМТ призван заменить традиционные вступительные испытания в формате ВНО. В 2023 году тест будет состоять из обязательного и дополнительного блоков.

Когда начнется регистрация на НМТ 2023 и как зарегистрироваться, читайте в нашем материале.

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Регистрация на НМТ 2023

Регистрация участников национального мультипредметного теста начнется 3 апреля и продлится до 3 мая.

Соответствующие даты утверждены календарным планом проведения НМТ в 2023 году.

В течение месяца будущие участники НМТ должны создать персональные е-кабинеты и подать регистрационные документы для участия в тесте.

Также до 7 мая лица, которые регистрируются, смогут при необходимости внести изменения в свои данные в персональных е-кабинетах.

Тестовые задания для НМТ составят согласно программам независимого оценивания по соответствующим предметам.

Кстати, для поступления в вузы в 2023 году можно будет использовать результаты НМТ 2022 и 2023 годов и ВНО 2020-2021 годов.

Все детали проведения вступительной кампании обнародуют в соответствующем порядке приема, который опубликует МОН после принятия соответствующего закона Верховной Радой Украины.

Как зарегистрироваться на НМТ 2023

Регистрация на национальный мультипредметный тест 2023 пройдет, как и в 2022 году, через сайт Украинского центра оценивания качества образования.

В определенные сроки там появится сервис Зарегистрироваться. Далее абитуриенты будут формировать регистрационные карточки.

Поступающий должен перейти по ссылке, указать персональные данные, прикрепить необходимые документы и фото.

После регистрации должна поступить информация от УЦОКО о том, как узнать номер и пин-код для входа на личную страницу с актуальной информацией.

После поступления сообщения абитуриент сможет зайти в свой персональный кабинет.

Каким будет НМТ 2023

Тест будет состоять из двух блоков: обязательного и дополнительного.

Обязательный блок будет включать четыре предмета, которые являются обязательными на ВНО, а не три, как было в 2022 году:

украинский язык;

математика;

история Украины;

иностранный язык (на выбор английский, французский, немецкий или испанский).

На тестирование по украинскому языку поступающим выделят 90 минут, после короткого перерыва абитуриенты будут иметь еще 90 минут на остальные три предмета.

Дополнительный блок (тесты по биологии, физике или химии на выбор) можно будет написать в другой день. На тестирование этих предметов будет выделено 75 мин.