Не берут на работу без паспорта РФ. В “ЛНР” оккупанты заставляют жителей отказываться от украинского гражданства

Март, 19 в 11:07

Жителей так называемой “ЛНР” шантажируют ускорением отказа от гражданства Украины, а в Рубежном оставляют на работе исключительно с паспортом РФ.

Об этом сообщают в Луганской ОГА.

– Быстро составленный и принятый закон, позволяющий выйти из украинского гражданства, минуя все предусмотренные сроки и процедуры, опубликован и введен в действие, – говорится в сообщении.

Как сообщают в ОВА, отныне, по мнению захватчиков, жители оккупированной территории не считается гражданином Украины, с момента подачи соответствующего заявления, а не его рассмотрения и принятия решения.

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– То есть гражданин любой другой страны может это сделать исключительно на общих основаниях, от украинцев, имеющих регистрацию на территории РФ, этого вообще не требуют делать. А вот жителей так называемой “ЛНР” заставляют спешить, – отметили в ОВА.

Оккупационные власти так называемой “ЛНР” в своей документации перестали указывать существование города Попасная Луганской области, который в 2022 году разгромили российские войска.