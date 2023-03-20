Березень, 20 в 8:57

У населених пунктах поблизу окупованого селища Білокуракине, що на Луганщині, росіяни вдаються до провокацій, щоб виявити проукраїнськи налаштованих людей.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

Так, днями населеними пунктами поблизу Білокуракиного їздила техніка із синьо-жовтим прапором – загарбники дивилися на реакцію місцевого населення.

Зараз дивляться

Безпосередньо в самому селищі Білокуракине окупанти залучили СОБР, сили місцевої комендатури та навіть бронетехніку. Свою увагу вони зосередили на людях, які мали зареєстрований в Україні бізнес.

Крім того, перевіряли школярів, які певний час були відсутніми в школах, через їхнє можливе дистанційне навчання в українських школах.

У Сиротиному продовжуються посилені перевірки місцевого населення. Нишпорять росіяни й на дачах людей – залишають після себе вибиті вікна та двері.

Крім того, валять паркани приватних садиб, дороги перериті та розмиті, бо пересуваються бойовики вулицями на важкій техніці.