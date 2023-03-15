Март, 15 в 12:22

Теплая погода способствует тому, что с начала следующей недели в некоторых регионах Украины можно завершать отопительный сезон.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

— В Украину постепенно приходит теплая весенняя погода. Учитывая прогноз погоды, с понедельника в некоторых регионах можно завершать отопительный сезон и сэкономить энергоресурсы, в частности газ, — подчеркнул нардеп.

По его словам, из-за потепления в Украине также существенно снижается потребление электроэнергии, увеличиваются дневные профициты за счет роста генерации солнечных электростанций.

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— Вместе с тем из-за повреждения сетей ограничения в подаче электроэнергии в последние дни были в Киеве, Харькове, Житомире, Одессе. Это еще раз подчеркивает актуальность идеи распределенной генерации — электростанции должны быть максимально приближены к зонам потребления. В случае городов — это крыши домов, которые могут использоваться для СЭС, — подытожил Герус.