Дніпро першим в Україні завершує опалювальний сезон: коли вимкнуть батареї

Березень, 21 в 12:08

Опалювальний сезон 2022/2023 у Дніпрі офіційно завершиться у середу, 22 березня, повідомив мілький голова Михайло Лисенко.

– У зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря у Дніпрі до 8°C опалювальний сезон з 22 березня буде завершено, – написав він у соцмережі.

Лисенко пояснив, що вимкнення тепла до домівках дніпрян пов’язано з допустимим температурним режимом у місті.

Він також наголосив, що населення має чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами Дніпра, тому місто намагається заощаджувати.

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В інших містах Дніпропетровської області, наприклад, у Кам’янському опалювальний сезон завершать 25 березня, а у Нікополі – 31 березня.

Минулого тижня голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявив, що через потепління у деяких регіонах України з понеділка, 20 березня, почнуть завершувати опалювальний сезон.