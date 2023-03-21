Дніпро першим в Україні завершує опалювальний сезон: коли вимкнуть батареї
Опалювальний сезон 2022/2023 у Дніпрі офіційно завершиться у середу, 22 березня, повідомив мілький голова Михайло Лисенко.
– У зв’язку з підвищенням середньодобової температури повітря у Дніпрі до 8°C опалювальний сезон з 22 березня буде завершено, – написав він у соцмережі.
Лисенко пояснив, що вимкнення тепла до домівках дніпрян пов’язано з допустимим температурним режимом у місті.
Він також наголосив, що населення має чималу заборгованість перед теплопостачальними підприємствами Дніпра, тому місто намагається заощаджувати.
В інших містах Дніпропетровської області, наприклад, у Кам’янському опалювальний сезон завершать 25 березня, а у Нікополі – 31 березня.
Минулого тижня голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявив, що через потепління у деяких регіонах України з понеділка, 20 березня, почнуть завершувати опалювальний сезон.