Март, 21 в 22:44

Украина будет бороться за временно оккупированные Россией территории и придет к успешному результату с помощью активных действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 21 марта 2023 года.

— Мы придем к такому же результату и в других активных действиях. В героической битве за Донбасс, в которой неизбежно будет доминировать украинский флаг. В дальнейшем противостоянии на Юге, которое восстановит нормальную украинскую жизнь в Приазовье. В возвращении нашего Крыма, откуда уже началась миграция наиболее дальновидных крыс государства-террориста, — отметил президент.

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Зеленский отметил, что сегодня Украина начала отмечать годовщину первых победных битв полномасштабной войны — боев на севере нашего государства, которые привели к бегству оккупантов.

Именно 21 марта прошлого года завершилась битва за Мощун — маленькое село в Киевской области, которое стало первым большим шагом нашего государства к победе в войне, подчеркнул президент.