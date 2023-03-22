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Неминуче домінуватиме український прапор після битви за Донбас, Крим, Південь – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Неминуче домінуватиме український прапор після битви за Донбас, Крим, Південь – Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна боротиметься за тимчасово окуповані Росією території та прийде до успішного результату за допомогою активних дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за 21 березня 2023 року.

– Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, в якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на Півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазовʼї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терориста, – зазначив президент.

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Зеленський зазначив, що сьогодні Україна почала відзначати річницю перших переможних битв повномасштабної війни – боїв на півночі нашої держави, які призвели до втечі окупантів.

Саме 21 березня минулого року завершилася битва за Мощун – маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги у війні, наголосив президент.

– Були й інші такі кроки… Битва за Гостомель. Бої за Ірпінь. Боротьба на Чернігівщині й Сумщині. Битва за Зміїний. Жорстоке протистояння на Півдні України й унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині. Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях, – вважає президент України.

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