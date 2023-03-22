Подразделения и штабы Гвардии наступления созданы по принципу НАТО — командующий НГУ

Март, 22 в 20:02

Подразделения Гвардии наступления создаются по стандартам НАТО и совместимы с подразделениями стран-партнеров. В дальнейшем будут сформированы не менее шести бригад на базе воинских частей с определенным боевым опытом.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Юрий Лебедь в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

— Мы проанализировали наш опыт боевых действий в течение девяти лет и увидели, что нам надо создавать более мощные и серьезные подразделения. В состав будут входить подразделения артиллерии, танковые, инженерно-саперные, зенитно-ракетные, — отметил он.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что особое внимание уделили порядку подготовки этих подразделений. В частности, срок был увеличен, а процесс распределен на коллективную и индивидуальную подготовки. Именно этим подразделения Гвардии наступления отличаются от других.

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— Это подразделения, построенные по принципу стран НАТО, так и штабы высшего, среднего и низшего звеньев. Там применяются процедуры принятия решения, которые тождественны процедурам НАТО. Это MDMP и TLP, — отметил командующий Нацгвардией.

По его словам, в Гвардию наступления записываются и женщины, сейчас подано около 500 заявок. Они служат саперами, связистами, медиками. Между женщинами и мужчинами — абсолютное равенство, поэтому они также могут участвовать в боевых действиях.