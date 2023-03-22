Підрозділи й штаби Гвардії наступу створені за принципом НАТО – командувач НГУ

Березень, 22 в 20:02

Підрозділи Гвардії наступу створюються за стандартами НАТО та сумісні з підрозділами країн-партнерів. Надалі сформуються щонайменше шість бригад на базі військових частин з певним бойовим досвідом.

Про це заявив командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Юрій Лебідь в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Ми проаналізували наш досвід бойових дій протягом дев’яти років і побачили, що нам треба створювати потужніші та серйозніші підрозділи. До складу входитимуть підрозділи артилерії, танкові, інженерно-саперні, зенітно-ракетні, – зазначив він.

Генерал-лейтенант наголосив, що особливу увагу приділили порядку підготовлення цих підрозділів. Зокрема, термін було збільшено, а процес розподілено на колективну та індивідуальну підготовки. Саме цим підрозділи Гвардії наступу відрізняються від інших.

Зараз дивляться

– Це підрозділи, побудовані за принципом країн НАТО, так і штаби вищої, середньої й нижчої ланок. Там застосовуються процедури ухвалення рішення, які тотожні процедурам НАТО. Це MDMP і TLP, – зазначив командувач Нацгвардії.

За його словами, до Гвардії наступу записуються і жінки, наразі подано близько 500 заявок. Вони служать саперами, зв’язківцями, медиками. Між жінками й чоловіками – абсолютна рівність, тому вони також можуть брати участь у бойових діях.