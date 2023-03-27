Зараз не можна бути подумки далеко від війни, українці та світ мають допомагати захисту – Зеленський

Березень, 26 в 23:57

Зараз не можна бути подумки далеко від повномасштабної війни, попри те, що завдяки українським воїнам реальні бойові дії йдуть дійсно географічно далеко від багатьох людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 26 березня 2023 року.

– Зараз так само, як і рік тому, важливо, щоб якнайбільше українців допомагали захисту держави, допомагали акумуляції світової підтримки заради нашої перемоги, – наголошує президент.

Зараз дивляться

Постійно та незмінно найбільше уваги приділяється ситуації на передовій і жорстоким боям, які щодня забирають життя українців, потребують незмінної мобілізованості держави й суспільства, зазначив Зеленський.

– Це неправильно, це несправедливо, коли в наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася. Для тих, хто не просто далеко від Донеччини чи Нікополя, від Салтівки, від прикордонних районів Сумщини, від Запоріжжя… А хто подумки далеко від окопів, від щоденного болю українців, – наголосив президент.

На його думку, світ має чути так само інтенсивно, як і минулого року, що агресія проти України триває, необхідно припинити війну та звільнити Україну від російського зла вже цього року.