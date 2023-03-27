Если РФ разместит в Беларуси ядерное оружие, в Украине возможна дополнительная мобилизация — Арахамия

Март, 27 в 16:46

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что существует вероятность проведения в Украине дополнительной мобилизации, если Россия решится разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Об этом украинский политик заявил в эфире телеканала Sky News.

— Это может означать привлечение большего количества людей в армию. Нам нужно еще как минимум восемь бригад, чтобы контролировать эту линию фронта, — сказал нардеп, имея в виду более тысячи километров границы с Беларусью.

По его словам, сейчас нет оснований считать, что Владимир Путин выполнит свои угрозы, однако “никто не знает, что может произойти”.

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— Мы в течение этого года поняли – никто не знает, что может произойти. Никто не верил, что Россия может вторгнуться в таком масштабе, но они сделали это, — объяснил Арахамия.

Поэтому, по его мнению, Украина должна быть готова к открытию второго фронта, если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси.

The head of President Volodymyr Zelenskyy’s party in parliament, David Arakhamia, joins @KayBurley to discuss the latest on the war in Ukraine ???? 8.30

???? #KayBurley

???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube

???? Watch live: https://t.co/5xGmiZZPBm — Sky News (@SkyNews) March 27, 2023

На днях российский диктатор Владимир Путин заявил, что до июля РФ разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, аргументируя тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.