Если РФ разместит в Беларуси ядерное оружие, в Украине возможна дополнительная мобилизация — Арахамия

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что существует вероятность проведения в Украине дополнительной мобилизации, если Россия решится разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Об этом украинский политик заявил в эфире телеканала Sky News.

По его словам, сейчас нет оснований считать, что Владимир Путин выполнит свои угрозы, однако “никто не знает, что может произойти”.

Поэтому, по его мнению, Украина должна быть готова к открытию второго фронта, если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси.

The head of President Volodymyr Zelenskyy’s party in parliament, David Arakhamia, joins @KayBurley to discuss the latest on the war in Ukraine

— Sky News (@SkyNews) March 27, 2023