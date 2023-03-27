Мобілізація залишається актуальною до перемоги України: Маляр про потреби на фронті

Березень, 27 в 19:28

Завдяки мобілізації та високій мотивації українці змогли зберегти державу після повномасштабного вторгнення РФ. Тепер потрібно довести справу до кінця та повністю звільнити тимчасово окуповані території України.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, тема мобілізації – не новина, і вона залишається актуальною аж до самої перемоги України.

– З усіх прогнозів цієї війни точний лише один – ми у ній переможемо. Тема мобілізації. Теж не новина й актуальна аж до самої перемоги. І сприймати її варто саме так. Об‘єктивно мобілізація триває з 24 лютого на виконання указу президента. Завдяки мобілізації й високій мотивації нашого народу ми вже зберегли державу весною 2022-го і тепер доведемо справу до кінця та звільнимо наші землі. Якщо ви бачите заголовки про мобілізацію, це буденна реальність війни, а не новина, – вважає Маляр.

Вона зазначила, що для спокійного сприйняття реалій треба знати, що жодних хвиль мобілізації немає – все триває в плановому порядку. Маляр запевняє, що потреби у мобілізації залежать від розвитку ситуації на фронті.