Березень, 27 в 17:14

Клієнти ПриватБанку можуть здійснювати безкоштовні перекази на власну картку з карток польських і німецьких банків у Приват24.

Комісія не стягуватиметься протягом березня-липня. Про це повідомила пресслужба банку.

– Миттєвий переказ із закордонної картки на картку ПриватБанку можна здійснити у вебверсії або мобільному Приват24. Для цього треба зайти у меню Сервіси → Перекази → На картку. Під час вибору картки відправника зазначте реквізити своєї закордонної картки, і такий переказ банк здійснить без комісій, – йдеться у повідомлення.

Як переказати кошти з карток польських і німецьких банків без комісії – можна подивитися у детальній відеоінструкції.

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За підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкноти.