Март, 28 в 14:21

В среду, 29 марта, в Киеве и Киевской области синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды: снижение температуры воздуха, порывы ветра, мокрый снег и гололед.

В Киевской областной администрации и КГГА призывают жителей учитывать погоду и быть осторожными.

Так, в Киевской области ночью и утром ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

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Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киевской ОГА предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетики, коммунальщиков и нарушению движения транспорта на дорогах.

В столице также ожидаются порывы ветра и снижение температуры воздуха.

29 марта ночью и утром синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с. Ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

В КГГА отметили, что для преодоления последствий непогоды уже наготове 310 единиц снегоуборочной техники и соответствующие бригады.

— Призываем водителей быть осмотрительными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать безопасную дистанцию. Напоминаем также: во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт, — отметили в КГГА.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды.

Источник: Киевская ОВА, КГВА