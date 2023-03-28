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Мокрий сніг та пориви вітру: синоптики прогнозують погіршення погоди у Києві та області 29 березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мокрий сніг та пориви вітру: синоптики прогнозують погіршення погоди у Києві та області 29 березня

У середу, 29 березня, у Києві та Київській області синоптики прогнозують значне погіршення погоди: зниження температури повітря, пориви вітру, мокрий сніг та ожеледицю.

У КОВА та КМДА закликають жителів зважати на погоду та бути обережними.

Так, на Київщині та в самому Києві вночі та вранці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

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Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

В Київській ОВА попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунальників та порушення руху транспорту на дорогах.

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У КМВА наголосили, що для подолання наслідків негоди вже напоготові 310 одиниць снігоприбиральної техніки та відповідні бригади.

– Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах, не перевищувати швидкість й дотримуватись безпечної дистанції.

Нагадуємо також: під час сильного вітру необхідно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт, – зауважили в КМВА.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україні найближчими днями очікується погіршення погоди.

Джерело: КОВА, КМВА

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