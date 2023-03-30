Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Української православної церкви (МП) до Національного заповідника Києво-Печерська лавра про визнання недійсним одностороннього розірвання договору про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, оприлюднивши рішення суду від 28 березня.

Позивач вважає, що розірвання договору в односторонньому порядку відбулося неправомірно, “юридичних наслідків не створює, а тому підстав для звільнення орендованого приміщення немає”.

Зараз дивляться

У зв’язку з цим УПЦ (МП) разом із позовною заявою подала заяву про забезпечення позову, в якій просила суд заборонити Національному заповіднику “вчиняти будь-які дії, спрямовані на здійснення перешкод Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у користуванні майном”.

Тобто позивач просив на час судового процесу заборонити заповіднику вчиняти дії, які б унеможливили УПЦ (МП) користуватися майном на території монастиря. Фактично йдеться про заборону виселяти представників УПЦ із території Лаври.

Як зазначається в рішенні суду, процедура забезпечення позову можлива на будь-якій стадії розгляду справи. Водночас суддя не виявив достатніх підстав для її застосування.

– У задоволенні заяви Свято-Успенської Києво-Печерської лаври про забезпечення позову у межах справи №910/4552/23 відмовити, – йдеться в рішенні.

Варто зазначити, що суд виніс вердикт лише щодо заяви про забезпечення позову, а не щодо самого позову.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та ще може бути оскаржена.

Як раніше пояснювали в Міністерстві культури, якби Господарський суд забезпечив позов, це б зупинило рішення про виїзд представників УПЦ з Києво-Печерської лаври. Судячи з роз’яснення міністерства, оскільки суд не задовольнив заяву, представники УПЦ (МП) не мають правових підстав перебувати на території монастиря.

– Представники УПЦ звернулися до Господарського суду, але це не скасовує того, що вони не мають жодних правових підстав залишатися в Лаврі. Є юридичний важіль впливу – забезпечення позову, до якого представники УПЦ і вдалися: якщо суд задовольняє клопотання для забезпечення позову, ухвалюється рішення про те, щоб не вчинялося жодних дій до основного рішення суду. Фактично, це такий запобіжник за невирішеної ситуації. Якби суд саме зараз забезпечив позов, то тоді було б зупинено рішення про виїзд представників УПЦ з Лаври, – пояснила в коментарі агентству Укрінформ директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар’яна Томин.

Як відомо, на початку цього місяця заповідник Києво-Печерська лавра оголосив про одностороннє розірвання договору з УПЦ (МП) про оренду території та будівель з 29 березня. У Мінкульті вимагають, щоб представники УПЦ звільнили будівлі, які перебувають на балансі заповідника. Це, зокрема, стосується Нижньої лаври, де розташований чоловічий монастир.

29 березня митрополит Павло заявив, що його парафія не покине стіни святині, доки не завершаться всі судові розгляди.

30 березня віряни УПЦ (МП) не пустили комісію Мінкульту до Києво-Печерської лаври. Представники міністерства мали розпочати процес передачі державі майна святині.

Джерело: Telegram-канал Олександра Ткаченка, Opendatabot

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.