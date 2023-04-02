Войска РФ готовятся к обороне в Крыму и строят защитные сооружения — спутниковые снимки

Апрель, 01 в 22:17

Войска Российской Федерации готовятся к обороне временно оккупированного Крымского полуострова и массово строят там защитные сооружения.

Об этом свидетельствуют свежие спутниковые снимки территорий Крыма, на которых можно увидеть новые защитные сооружения, построенные российскими военными с начала 2023 года. Редакция проектов Схемы и Крым.Реалии проанализировали указанные фотографии.

— Это может свидетельствовать, что Россия уже начала готовиться к возможному наступлению Вооруженных сил Украины. Например, двойная линия окопов обустроена сразу за админграницей, в районе российского пункта пропуска Армянск и Перекопского вала. За Чонгаром, возле села Тургенево видно разветвленную систему фортификаций с двух сторон от трассы Е-105 и у озера Сиваш, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, далее за Перекопским перешейком вглубь Крымского полуострова создаются новые линии обороны. В то же время система окопов расположена с двух сторон трассы Е-97 и возле села Филатовка.

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