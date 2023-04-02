Войска РФ готовятся к обороне в Крыму и строят защитные сооружения — спутниковые снимки
Войска Российской Федерации готовятся к обороне временно оккупированного Крымского полуострова и массово строят там защитные сооружения.
Об этом свидетельствуют свежие спутниковые снимки территорий Крыма, на которых можно увидеть новые защитные сооружения, построенные российскими военными с начала 2023 года. Редакция проектов Схемы и Крым.Реалии проанализировали указанные фотографии.
— Это может свидетельствовать, что Россия уже начала готовиться к возможному наступлению Вооруженных сил Украины. Например, двойная линия окопов обустроена сразу за админграницей, в районе российского пункта пропуска Армянск и Перекопского вала. За Чонгаром, возле села Тургенево видно разветвленную систему фортификаций с двух сторон от трассы Е-105 и у озера Сиваш, — говорится в сообщении.
По данным журналистов, далее за Перекопским перешейком вглубь Крымского полуострова создаются новые линии обороны. В то же время система окопов расположена с двух сторон трассы Е-97 и возле села Филатовка.
— За селом Ишунь возле дороги в сторону села Воронцовка вместо лесополосы теперь окопы. На пляжах возле Евпатории уже прорыто не менее 7 км окопов. Оборонительными сооружениями фактически отрезают Керченский остров. Возле трассы Е-97 за селом Батальное видно новые окопы и капониры для техники, — обратили внимание аналитики.