Війська РФ готуються до оборони у Криму і будують захисні споруди – супутникові знімки

Квітень, 01 в 22:17

Війська Російської Федерації готуються до оборони тимчасово окупованого Кримського півострова та масово будують там захисні споруди.

Про це свідчать свіжі супутникові знімки територій Криму, на яких можна побачити нові захисні споруди, побудовані російськими військовими з початку 2023 року. Редакція проєктів Схеми та Крим.Реалії проаналізували зазначені фотографії.

– Це може свідчити, що Росія вже почала готуватись до можливого наступу Збройних сил України. Наприклад, подвійну лінію окопів облаштовано одразу за адмінкордоном, в районі російського пункту пропуску Армянськ та Перекопського валу. За Чонгаром, біля села Тургенєве видно розгалужену систему фортифікацій з двох сторін від траси Е-105 та біля озера Сиваш, – йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, далі за Перекопським перешийком вглиб Кримського півострова створюються нові лінії оборони. Водночас система окопів розташована з двох сторін траси Е-97 та біля села Філатівка.

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