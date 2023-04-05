Апрель, 05 в 12:19

Комендантский час в Киеве на Пасху 16 апреля не будет отменяться и продлится без изменений — с 00:00 до 05:00.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко объяснил, что это необходимо для безопасности самих киевлян и гостей столицы.

— Потребности верующих на Пасху будут полностью удовлетворены. С ночи священнослужители будут проводить службы, которые будут транслировать онлайн по центральным телевизионным каналам, на интернет-платформе Youtube и в Facebook. По завершению комендантского часа люди смогут пойти в церковь и освятить пасхальную корзину, — подчеркнул он.

Попко также обратился к киевлянам с просьбой не пытаться освятить корзины сразу после окончания комендантского часа, чтобы не создавать толпу в храмах и возле них.

Сейчас смотрят

— Не подвергайте себя и окружающих опасности. Священнослужители всем освятят пасхальные корзины! И не забывайте о сигналах воздушной тревоги, — добавил он.

Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.

Сейчас ни в одной области не планируют отменять или сокращать комендантский час на Пасху-2023.