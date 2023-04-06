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Факти / Україна / Суспільство

Українцям обіцяють 20 млн грн за БПЛА з патріотичною символікою на Червоній площі 9 травня

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Українцям обіцяють 20 млн грн за БПЛА з патріотичною символікою на Червоній площі 9 травня
Фото: Pexels

Українцям обіцяють 20 млн грн за безпілотник із патріотичною символікою, який приземлиться на Червоній площі у Москві 9 травня.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новин розповів співзасновник Monobank і виробник БПЛА Довбуш Андрій Яценко.

– Я вирішив встановити премію для українського виробника. Я вважаю, що ця сума має бути витрачена тим чи іншим підприємцем на вдосконалення свого літака. Премія становить 20 млн грн. Є одна умова – літак повинен зробити приземлення 9 травня на Червоній площі. Безпілотник має бути з українськими гаслами, як-то Слава Україні, Героям Слава. Щоб я чітко розумів, хто з виробників долетів, а хто – ні, – сказав він.

За словами виробника БПЛА Довбуш, його дрон також братиме участь – поза конкурсом.

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Яценко додав, що вже були спроби запуску літака в РФ, але він зачепив високовольтну лінію і не долетів до Червоної площі лише 45 кілометрів.

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