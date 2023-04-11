Одолел оккупантов, несмотря на ранение в голову: как происходил один из штурмов под Бахмутом

Апрель, 10 в 23:31

Журналисты Фактов недели восстановили детали одного из штурмов, который состоялся под Бахмутом Донецкой области. Ранение в нем получил командир, который вел штурмовую группу, боец 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ с позывным Харьков. Он до сих пор помнит до мелочей то, что произошло в тех окопах.

По его словам, егеря-десантники поехали на очередное задание в горячей зоне. Пришла команда, что потеряна позиция, которую нужно было отбить у противника. Пилот аэроразведки с позывным Хома рассказал, что воины передвигались по одному, хорошо просматривая местность.

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— Был промежуток между окопами, нужно было перебежать сверху. И фронт с этой стороны. Теоретически, если бы здесь был враг, то он мог ударить, — поделился Хома.

Для бойца с позывным Редя это был первый в жизни боевой штурм. Он отметил, что задача была очень опасной, потому что позиции РФ – рядом. Однако наших бойцов прикрывали огнем, поэтому вражеская артиллерия молчала.

Но в окопе наших штурмовиков ждало несколько российских захватчиков. Поэтому бойцы подумали, что надо действовать не по классике. Они решили не сразу заскакивать в окопы, а пройти мимо них.

А в этот момент завязывался уже второй бой — возле блиндажа между бойцом с позывным Харьков и другим оккупантом. В ход шли не пули, а преимущественно гранаты. Тогда наш воин уже был ранен. Второй удар в голову мог стать смертельным, однако обошлось.

Имея ранение головы, Харьков продолжил бой, привлекая гранаты и другое вооружение, которое у него было против врага. А потом он получил еще одно ранение — ему пробило руку. В это время другой штурмовик успел починить свое оружие и пришел на помощь собратьям.

— У него отстрелили ручку автомата. Но он собрался, разобрал автомат во время штурма, сложил его и продолжил бой, — вспомнил заместитель командира роты 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ с позывным Куратор.

Этот штурм, казалось бы обреченный в первые минуты, закончился победой украинских егерей-десантников. В эти минуты им давало силы понимание, что за спиной — жизнь других побратимов и их земля, за каждый метр которой необходимо бороться.

Упомянутая позиция под Бахмутом тогда осталась под контролем украинской армии. Впереди у раненых бойцов — длительная реабилитация. Однако они уже думают, когда смогут вернуться снова на фронт.