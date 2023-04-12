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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Выплаты военным 30 тыс. грн вернутся, если найдем деньги — Гетманцев

ЗСУ
Фото: Минобороны

Голосование в Верховной Раде за возвращение военным дополнительных выплат в размере 30 тыс. грн не гарантирует реализации этого решения, поскольку в поправке к законопроекту не предусмотрен источник финансирования.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

— Если мы найдем источники, то надбавка в 30 тыс. грн вернется, бесспорно. Но я не хотел бы быть похожим на популиста и говорить лозунгами, — подчеркнул нардеп.

Поэтому председатель финансового комитета обратился к автору соответствующей поправки к законопроекту №8312, за которую 10 апреля проголосовал парламент , то есть нардепу Дмитрию Разумкову, а также главе Минфина, с просьбой предоставить цифры и расчеты по ее реализации.

Гетманцев убежден, что необходимо повышать содержание и военным, и медикам, и всем, кто задействован в обороне страны, но надо найти соответствующие источники для финансирования выплат.

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Выплаты военным 30 тыс. грн вернутся, если найдем деньги — Гетманцев

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Верховна Рада IX скликання, Виплати військовим, Военное положение, Данил Гетманцев, ВСУ, українські військові
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