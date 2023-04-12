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Суспільство
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Виплати військовим 30 тис. грн повернуться, якщо знайдемо гроші – Гетманцев

ЗСУ
Фото: Міноборони

Голосування у Верховній Раді за повернення військовим додаткових виплат у розмірі 30 тис. грн не гарантує реалізації цього рішення, оскільки у поправці до законопроєкту не передбачено джерело фінансування.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова Комітету Верховноъ Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

– Якщо ми знайдено джерела, то надбавка у 30 тис. грн повернеться, безперечно. Але я не хотів би бути схожим на популіста і говорити гаслами, – наголосив нардеп.

Тому голова фінансового комітету звернувся до автора відповідної поправки до законопроєкту №8312, за яку 10 квітня проголосував парламент , тобто нардепа Дмитра Разумкова, а також глави Мінфіну, з проханням надати цифри та розрахунки щодо її реалізації.

Гетманцев переконаний, що необхідно підвищувати утримання і військовим, і медикам, і усім, хто задіяний в обороні країни, але треба знайти відповідні джерела для фінансування виплат.

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Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, Верховна Рада IX скликання, Виплати військовим, Воєнний стан, Данило Гетманцев, ЗСУ, українські військові
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