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ВР вернула доплаты в 30 тысяч грн: кого касается и откуда будут брать деньги

ВР вернула доплаты в 30 тысяч грн: кого касается и откуда будут брать деньги
Фото: Depositphotos

Вчера, 10 апреля, Верховная Рада проголосовала за возвращение доплаты в размере 30 тысяч гривен военным, работникам ГСЧС и полицейским.

Кого именно касается законопроект и откуда возьмут средства – читайте в материале Фактов ICTV.

Что происходило с выплатами

28 февраля 2022 года правительство приняло решение об установлении доплаты в размере 30 тысяч гривен военнослужащим. Эта надбавка касалась не только тех, кто служит в ВСУ, но и в СБУ, Службе внешней разведки, ГУР, Нацгвардии, Госпогранслужбе, ГСЧС, Нацполиции и т. д. Дополнительные 100 тысяч гривен получали военные за участие в активных боях на передовой.

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С 1 февраля 2023 года порядок выплат денежного вознаграждения военным Сил обороны и сотрудникам МВД изменили. Без доплат к зарплате остались служащие, которые не несут службу в зоне боевых действий в разных регионах Украины; срочники, курсанты военных вузов; офицеры управлений и штабов.

Глава Минобороны Алексей Резников главной причиной изменений называл справедливость в выплатах в отношении тех военных, которые находятся на линии соприкосновения и в тылу. Кроме того, он отмечал, что такое решение позволяло “сэкономить” около 100 млрд грн.

После отмены дополнительных 30 тысяч гривен были поданы петиции и проекты законов, которые предлагали вернуть выплаты.

В понедельник, 10 апреля, 254 депутата поддержали поправку к законопроекту №8312.

Согласно поправке, доплату 30 тысяч гривен возвращают:

  • военнослужащим;
  • лицам рядового и начальствующего состава гражданской защиты;
  • полицейским.

Указано, что эти категории будут получать выплаты независимо от того, какие задачи возложены на этих людей и в каких районах они проходят службу.

— Для таких лиц, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществления), в частности на временно оккупированной Россией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства агрессора, в период осуществления указанных мероприятий (в том числе военнослужащим срочной службы), размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тысяч гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях, — говорится в тексте законопроекта.

Но положение этого пункта не распространяется на курсантов (слушателей) высших военных учебных заведений и курсантов и слушателей заведений высшего образования со специфическими условиями обучения.

Откуда возьмут деньги на возвращение доплат

Согласно поправке, возвращение выплат произойдет путем ограничения зарплат чиновников.

Так, с апреля 2023 года и до завершения военного положения зарплата работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений начисляется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года. То есть зарплата не может превышать 67 тысяч гривен.

Речь идет о работниках органов государственной власти, кроме органов местного самоуправления. Также зарплаты ограничивают для народных депутатов, членов Кабмина, прокуроров, служебных и должностных лиц Нацбанка, для работников компаний, 100% акций которых принадлежат государству.

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, помощи для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска.

Теперь документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Народный депутат и заместитель главы комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк недоверчиво относится к поправке.

Он считает, что чтобы возвращение надбавок сработало, скорее всего, нужно будет менять бюджет.

— Ограничение на зарплаты до 10 минималок это очень незначительная экономия. Даже на 2% от запланированных расходов не хватит. Напомню, что мы в день на выплаты военным тратили 2,7 млрд грн, — написал он в Telegram.

В то же время нардеп Дмитрий Разумков утверждает, что денег на возвращение доплат хватит.

По его словам, что этому способствует несколько факторов:

  • Во-первых, что премии военным отменяли совсем с другими обоснованиями, и о якобы недостатке средств для этого не упоминалось вообще.
  • Во-вторых, в госбюджет-2023 закладывалось финансирование всего сектора безопасности и обороны на весь год, в том числе — зарплаты защитникам. Бюджет принимался в ноябре 2022 года, а выплаты отменили в феврале 2023 года.
  • В-третьих, недавними изменениями в бюджет расходы на безопасность и оборону были увеличены еще на 518 млрд грн.

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