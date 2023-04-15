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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

ВСУ уничтожили очередной новейший танк российских войск Т-90 Прорыв — Череватый

Українські військові
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные уничтожили еще один новейший российский боевой танк Т-90 Прорыв на Лиманско-Купянском направлении, где продолжаются ожесточенные бои.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

По его словам, воины Вооруженных сил Украины отправили на “концерт Кобзона” 12 оккупантов, еще 44 российских военных остались ранеными.

В то же время украинские бойцы уничтожили российские боевые машины пехоты (БМП-1), которые были сняты с вооружения, а также артиллерийский тягач.

— За прошедшие сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции по реактивной и ствольной артиллерии, — отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

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БМП, Война в Украине, ВСУ, Україна-Росія, українські військові
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