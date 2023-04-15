ВСУ уничтожили очередной новейший танк российских войск Т-90 Прорыв — Череватый
Украинские военные уничтожили еще один новейший российский боевой танк Т-90 Прорыв на Лиманско-Купянском направлении, где продолжаются ожесточенные бои.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.
По его словам, воины Вооруженных сил Украины отправили на “концерт Кобзона” 12 оккупантов, еще 44 российских военных остались ранеными.
В то же время украинские бойцы уничтожили российские боевые машины пехоты (БМП-1), которые были сняты с вооружения, а также артиллерийский тягач.
— За прошедшие сутки враг 307 раз обстрелял там наши позиции по реактивной и ствольной артиллерии, — отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко