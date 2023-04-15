ЗСУ знищили черговий новітній танк російських військ Т-90 Прорив – Череватий

Українські військові знищили ще один новітній російський бойовий танк Т-90 Прорив на Лимансько-Куп’янському напрямку, де тривають запеклі бої.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

За його словами, воїни Збройних сил України відправили на “концерт Кобзона” 12 окупантів, ще 44 російських військових залишилися пораненими.

Водночас українські бійці знищили російські бойові машини піхоти (БМП-1), які були зняті з озброєння, а також артилерійський тягач.

– За минулу добу ворог 307 разів обстріляв там наші позиції по реактивній і ствольній артилерії, – зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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