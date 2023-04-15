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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

ЗСУ знищили черговий новітній танк російських військ Т-90 Прорив – Череватий

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові знищили ще один новітній російський бойовий танк Т-90 Прорив на Лимансько-Куп’янському напрямку, де тривають запеклі бої.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

За його словами, воїни Збройних сил України відправили на “концерт Кобзона” 12 окупантів, ще 44 російських військових залишилися пораненими.

Водночас українські бійці знищили російські бойові машини піхоти (БМП-1), які були зняті з озброєння, а також артилерійський тягач.

– За минулу добу ворог 307 разів обстріляв там наші позиції по реактивній і ствольній артилерії, – зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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БМП, Війна в Україні, ЗСУ, Україна-Росія, українські військові
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Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
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