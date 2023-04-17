Лубинец рассказал, будут ли наказывать украинцев, живших в оккупации, за паспорта РФ
Основная задача граждан Украины, которые оказались в оккупации – выжить. Для этого им преимущественно нужно получить паспорта РФ. После возвращения своих территорий и людей Украина не будет устраивать охоту на ведьм, но все коллаборационисты будут наказаны.
Об этом в интервью Украинской правде рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
– Когда мы возвращаем территории и людей, мы говорим, что это не паспорт, это фикция, какая-то бумажка, которая дополнительно помогла нашему гражданину там выжить. Всех под одну гребенку нельзя сметать, речь идет о более чем 5 млн граждан, – сказал уполномоченный по правам человека.
В Украине уже работают над разработкой алгоритма действий в таких случаях. Дмитрий Лубинец приводит примеры, как могут разворачиваться события в таких случаях:
– Возвращая территории, мы даем возможность гражданам Украины официально сообщить о том, что они под давлением получили паспорт Российской Федерации, отказаться от него, возможно, восстановить документы гражданина Украины, на это выделяется определенное время, речь может идти о годе. После истечения этого времени все, кто оставил паспорта, уже будут трактоваться как те, кто сознательно сделал свой выбор и стал гражданином РФ.
После этого может наступать ответственность, как административная, так и уголовного характера, – рассказывает омбудсмен, и отмечает, что все коллаборационисты, которые способствовали оккупационной власти, будут наказаны.
– Кто участвовал непосредственно в руководстве оккупационными властями. Кто возглавлял учебные заведения и начинал движение записи украинских детей в Юнармию, или начинали процесс принудительной депортации украинских детей, вот эти руководители, им надо давать правовую оценку, а не гражданам, которые вынужденно там остались. Поверьте, очень много историй, когда мы понимаем, что другого выбора просто нет, – отметил Лубинец.
Напомним, количество гражданских украинских заложников, которых удерживает Россия, просто безумное. В Офис омбудсмена уже обратились родственники 20 тыс. украинцев, которых задержали на временно оккупированных территориях, и эта цифра может быть гораздо больше.
Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.Ольга Чайко