Лубинец рассказал, будут ли наказывать украинцев, живших в оккупации, за паспорта РФ

Основная задача граждан Украины, которые оказались в оккупации – выжить. Для этого им преимущественно нужно получить паспорта РФ. После возвращения своих территорий и людей Украина не будет устраивать охоту на ведьм, но все коллаборационисты будут наказаны.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

– Когда мы возвращаем территории и людей, мы говорим, что это не паспорт, это фикция, какая-то бумажка, которая дополнительно помогла нашему гражданину там выжить. Всех под одну гребенку нельзя сметать, речь идет о более чем 5 млн граждан, – сказал уполномоченный по правам человека.

В Украине уже работают над разработкой алгоритма действий в таких случаях. Дмитрий Лубинец приводит примеры, как могут разворачиваться события в таких случаях:

– Возвращая территории, мы даем возможность гражданам Украины официально сообщить о том, что они под давлением получили паспорт Российской Федерации, отказаться от него, возможно, восстановить документы гражданина Украины, на это выделяется определенное время, речь может идти о годе. После истечения этого времени все, кто оставил паспорта, уже будут трактоваться как те, кто сознательно сделал свой выбор и стал гражданином РФ.

После этого может наступать ответственность, как административная, так и уголовного характера, – рассказывает омбудсмен, и отмечает, что все коллаборационисты, которые способствовали оккупационной власти, будут наказаны.

– Кто участвовал непосредственно в руководстве оккупационными властями. Кто возглавлял учебные заведения и начинал движение записи украинских детей в Юнармию, или начинали процесс принудительной депортации украинских детей, вот эти руководители, им надо давать правовую оценку, а не гражданам, которые вынужденно там остались. Поверьте, очень много историй, когда мы понимаем, что другого выбора просто нет, – отметил Лубинец.

Напомним, количество гражданских украинских заложников, которых удерживает Россия, просто безумное. В Офис омбудсмена уже обратились родственники 20 тыс. украинцев, которых задержали на временно оккупированных территориях, и эта цифра может быть гораздо больше.

Источник : Украинская правда

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