Лубінець розповів, чи будуть карати українців, що жили в окупації за паспорти РФ

Основною задачею громадян України, які опинилися в окупації – вижити. Для цього їм переважно потрібно отримати паспорти РФ. Після повернення своїх територій та людей України не буде влаштовувати полювання на відьом, але всі колаборанти будуть покарані.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів український омбудсмен Дмитро Лубінець.

– Коли ми повертаємо території та людей ми кажемо що це не паспорт, це фікція, якийсь папірець який додатково допоміг нашому громадянину там вижити. Всіх під одну гребінку не можна змітати, мова йде про більш ніж 5 млн громадян, – сказав уповноважений з прав людини.

В Україні вже працюють над розробленням алгоритму дій в таких випадках. Дмитро Лубінець наводить приклади, як можуть розгортатися події у таких випадках:

– Повертаючи території ми даємо можливість громадянам України офіційно повідомити про те що вони під тиском отримали паспорт Російської Федерації, відмовитись від нього, можливо поновити документи громадянина України, на це виділяється певний час, мова може йти про рік. Після спливання цього часу, всі хто залишив паспорти вже будуть трактуватися як ті, хто свідомо зробив свій вибір і став громадянином РФ.

Після цього може наступати відповідальність, як адміністративна, так і кримінального характеру, – розповідає омбудсмен, та зазначає, що всі колаборанти, які сприяли окупаційній владі будуть покарані.

– Хто брав участь безпосередньо у керівництві окупаційною владою. Хто очолював навчальні заклади й розпочинав рух запису українських дітей в Юнармію, або розпочинали процес примусової депортації українських дітей, ось ці керівники, їм треба давати правову оцінку, а не громадянам які вимушено там залишилися. Повірте, дуже багато історій коли ми розуміємо, що іншого вибору просто немає, – зауважив Лубінець.

Нагадаємо, кількість цивільних українських заручників, яких утримує Росія, просто шалена. До офісу омбудсмена вже звернулися родичі 20 тис. українців , яких затримали на тимчасово окупованих територіях, і ця цифра може бути набагато більшою.

Джерело : Українська правда

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