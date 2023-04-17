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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Подтопление в Киевской области не помешает военным выполнять задания — командующий ВСУ

Подтопление в Киевской области не помешает военным выполнять задания — командующий ВСУ
Фото: ГСЧС

Масштабное наводнение в Киевской области, которое возникло в результате длительных дождей, не помешает украинским военным выполнять поставленные перед ними задачи.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, из-за разрушения дамбы местного пруда в Иванкове подтоплена временная переправа.

— Несмотря на естественные препятствия, в подразделениях группировки войск, которые защищают северное направление, есть достаточно сил и средств для их преодоления в кратчайшие сроки, — подчеркнул он.

Командующий Объединенными силами ВСУ отметил, что сейчас инженерные подразделения ВСУ вместе с органами местной власти оперативно создали понтонную переправу.

— Природные катаклизмы не являются препятствием для выполнения военными поставленных задач на границе Киевщины. В случае необходимости подразделения способны в сжатые сроки выполнить задачи по повышению мобильности войск и своевременно обеспечить перемещение личного состава, боеприпасов и военной техники, — поделился Наев.

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Подтопление в Киевской области не помешает военным выполнять задания — командующий ВСУ

ВСУ, Киевская область, Наводнение, українські військові
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