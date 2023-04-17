Из-за поднятия уровня воды заблокированы дороги на Киевщине, ситуация контролируемая — ГСЧС
Ситуация, которая касается подъема уровня воды на территории Киевской области, остается контролируемой. Спасатели мониторят и проверяют актуальные отметки.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области. По данным ГСЧС, вблизи села Погребы вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам.
— Ситуация по подъему уровня воды — контролируемая. Осуществили облет территории Броварского района, где вблизи села Погребы вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам, — говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что здесь дежурят спасатели, которые доставляют на сушу местных жителей и откачивают воду в жилых домах.
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