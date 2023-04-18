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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Кабмін покращив механізм виплат ВПО: хто може розраховувати та необхідні документи

гривні
Фото: Unsplash

В Україні вдосконалили механізм виплати державної допомоги евакуйованим із небезпечних регіонів. Рішення про зміни до постанови Кабміну № 1195 було ухвалено сьогодні, 18 квітня, під час засідання уряду.

Гарантовані грошові виплати зможуть отримувати як люди, які виїжджають евакуаційними потягами, так і ті, хто виїжджають спеціальними евакуаційними автобусами.

— Повідомляти про евакуацію слід завчасно до органів місцевої влади. Щоб вони змогли передати обласній військовій адміністрації списки та категорії осіб, які евакуюються, – повідомила пресслужба Кабміну.

Люди гарантовано отримають одноразову фінансову допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослого і 3 тис. грн на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.

Що потрібно мати із собою, щоб отримати кошти?

  • документ, що підтверджує особу;
  • ідентифікаційний код про народження дитини;
  • для осіб з інвалідністю – відповідний підтверджуючий документ.

Для уникнення дублювання виплат або зловживань, Укрпошта розробляє програму верифікації осіб, які евакуюються.

З питань евакуації й отримання грошової допомоги від держави можна звернутися на гарячу лінію кризового реагування: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.

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Кабінет міністрів

Джерело: Урядовий портал
Війна в Україні, виплати, ВПО, Евакуація, Кабінет міністрів
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