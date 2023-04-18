Кабмін покращив механізм виплат ВПО: хто може розраховувати та необхідні документи
В Україні вдосконалили механізм виплати державної допомоги евакуйованим із небезпечних регіонів. Рішення про зміни до постанови Кабміну № 1195 було ухвалено сьогодні, 18 квітня, під час засідання уряду.
Гарантовані грошові виплати зможуть отримувати як люди, які виїжджають евакуаційними потягами, так і ті, хто виїжджають спеціальними евакуаційними автобусами.
— Повідомляти про евакуацію слід завчасно до органів місцевої влади. Щоб вони змогли передати обласній військовій адміністрації списки та категорії осіб, які евакуюються, – повідомила пресслужба Кабміну.
Люди гарантовано отримають одноразову фінансову допомогу у розмірі 2 тис. грн на дорослого і 3 тис. грн на дітей віком до 18 років та осіб з інвалідністю.
Що потрібно мати із собою, щоб отримати кошти?
- документ, що підтверджує особу;
- ідентифікаційний код про народження дитини;
- для осіб з інвалідністю – відповідний підтверджуючий документ.
Для уникнення дублювання виплат або зловживань, Укрпошта розробляє програму верифікації осіб, які евакуюються.
З питань евакуації й отримання грошової допомоги від держави можна звернутися на гарячу лінію кризового реагування: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.
Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119 надійшли до нас ще наприкінці літа. Армійцям довелось проходити за кордоном спеціальне навчання, аби опанувати техніку. І вже близько півроку за допомогою цих гаубиць воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади відбивають ворожі штурми на найгарячішому напрямку Східного фронту.Костянтин Мельников