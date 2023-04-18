Экватор весны уже пройден, однако стремительного потепления в ближайшую неделю не ожидается — температура воздуха почти не изменится, однако уменьшится количество осадков.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, во вторник, 18 апреля, в большинстве областей местами возможен небольшой дождь, температура воздуха будет колебаться в диапазоне +11 +16, на Закарпатье и в Крыму — до +17 +20.

В среду, 19 апреля, умеренные дожди вероятны в западных, южных, центральных и восточных областях, на остальной территории — без осадков. Температурные показатели почти не изменятся.

В четверг, 20 апреля, синоптики снова прогнозируют периодические осадки в виде дождя. Дневная температура — от +7 до +12, на Юге и Закарпатье — до +15.

В пятницу, 21 апреля, в Украине небольшие дожди (в Карпатах — с мокрым снегом), местами гроза. Только на Западе и Севере без существенных осадков.

Температура ночью составит +2 +8, на побережье морей — до +10, а днем +10 +16, на Закарпатье — до +19. В Карпатах ночью от -2 до +3, днем +1 +6 градусов.

Источник : Укргидрометцентр

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