Екватор весни вже пройдено, проте стрімкого потепління у найближчий тиждень не очікується – температура повітря майже не зміниться, проте поменшає опадів.

Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, у вівторок, 18 квітня, у більшості областей місцями можливий невеликий дощ, температура повітря коливатиметься в діапазоні +11 +16, на Закарпатті та в Криму – до +17 +20.

У середу, 19 квітня, помірні дощі ймовірні у західних, південних, центральних та східних областях, на решті територій – без опадів. Температурні показники майже не зміняться.

У четвер, 20 квітня, синоптики знову прогнозують періодичні опади у вигляді дощу. Денна температура – від +7 до +12, на Півдні та Закарпатті – до +15.

У п’ятницю, 21 квітня, в Україні невеликі дощі (у Карпатах – з мокрим снігом), подекуди гроза.

Тільки на Заході та Півночі без суттєвих опадів. Температура вночі становитиме +2 +8, на узбережжі морів – до +10, а вдень +10 +16, на Закарпатті – до +19. У Карпатах вночі від -2 до +3, вдень +1+6 градусів.

Джерело : Укргідрометцентр

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