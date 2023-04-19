Комісія Мінкульту продовжує фіксувати грубі порушення в користуванні майном Лаври

Комісія Мінкульту, яка працює у Києво-Печерській лаврі продовжує фіксувати порушення, здійснені ченцями УПЦ МП. Експерти вже оглянули три пам’ятки, а саме галерею до Ближніх печер, дзвіницю на Ближніх печерах, вхід до галереї Ближніх печер.

Про це повідомляє міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Він зазначає, що двері до будівель, що інспектуються були зачинені, тож комісії довелося викликати фахівців, аби ті відкрили замки.

– Двері будівель були зачинені, тому у присутності в.о. Генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Остапенка М.А. та заступника Рудника О.В. за допомогою відповідних засобів технічними працівниками було забезпечено доступ комісії до вказаних приміщень, – йдеться у повідомленні.

Вказані об’єкти є пам’ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам’ятки національного значення Ансамблю Києво-Печерської лаври та складовими об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

– Стан об’єктів видно на фото. Крім того, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано, – зазначає міністр.

Це вже не вперше представники Мінкульту фіксують порушення у користуванні будівлями лаври представниками УПЦ МП. Члени комісії вже зафіксували аварійний стан корпусу №112 по вулиці Лаврській, 11, що непридатний для експлуатації та має явні ознаки руйнування.

Нагадаємо, представники церкви повинні були остаточно залишити територію лаври ще 29 березня, однак не зробили цього і досі. Вже кілька днів поспіль до заповідника приходять віряни, які виступають на підтримку московських священиків і не пускають комісію Мінкульту на територію.

1 квітня СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.

Того ж дня Павлу обрали запобіжний захід – його відправили під домашній арешт на 60 діб із зобов’язанням носити електронний браслет.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.