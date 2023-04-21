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Юля Захарченко, редактор ленты

Тестируем различные методы, раскрывать детали рано: Гуменюк о противодействии дронам

Тестируем различные методы, раскрывать детали рано: Гуменюк о противодействии дронам
Фото: Getty Images

Силы противовоздушной обороны Украины привлекают различное вооружение, формы и методы для ликвидации ударных дронов-камикадзе Shahed, которые использует Российская Федерация для атак.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— На самом деле есть средства противодействия, и мы продолжаем их тестирование, в частности, различные формы и методы. Но раскрывать их пока рано, потому что у врага еще большой потенциал, которым они будут продолжать испытывать нашу готовность им противодействовать. Мы привлекаем не только воздушное и зенитно-ракетное направления, но и сухопутные подразделения также привлекаются в различных формах и методах. Я думаю, что максимально эффективным будет показать эту работу на деле, — считает Гуменюк.

По ее словам, враг пытается нанести как можно большие разрушения гражданской и критической инфраструктуре. Атаки электрообъектов остаются для РФ приоритетными, потому что наличие света дает возможность развивать экономику.

— Врагу не дает покоя результативность нашей противовоздушной обороны. Они пытаются рассредоточить ее усилия, поэтому используют тактику разного направления, в частности, запуская барражирующие снаряды с разных направлений. Они атаковали не только с южного направления, как уже было достаточно привычно, а постепенно овладевали и северным, северо-восточным направлениями.

Этой ночью они пытались зайти уже с северного направления, чтобы рассредоточить силы ПВО. Они пытаются выверять, как и где это сработает, чтобы в будущем ударить по этим объектам. Приоритетами у врага остаются объекты инфраструктуры, в частности, критической. Несмотря на то, что отопительный сезон уже позади, но электричество остается приоритетным, поскольку оно обеспечивает работу экономики и элементарные бытовые удобства.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони
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