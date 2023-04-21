Готуємо нові бригади та підрозділи, які проявлять себе: Зеленський про контрнаступ

Українські офіційні особи та військові дуже уважно аналізують перебіг бойових дій, найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки, готують нові бригади та підрозділи для активних подальших дій на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за 21 квітня 2023 року.

– Передова – пріоритет №1. Активно готуємо й нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їхнього забезпечення, тренування, інтеграції до загального плану оборони. Щоразу на засіданнях Ставки додаємо важливі деталі, – зазначив глава держави.

Президент розповів, що сьогодні провів Ставку верховного головнокомандувача: доповідали командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, генерал Олександр Тарнавський, головком, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов та представники уряду.

– Усі в Україні маємо розуміти, що головним завданням держави є деокупація наших територій, повернення наших земель і наших людей із російської неволі. Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання.

Зеленський подякував усім громадянам, які допомагають, зберігають увагу світу до України, створюють робочі місця, сплачують податки, залишаються у країні, підтримують роботу підприємств та організовують збори для наших воїнів.

– Зараз так само, як і минулого року, усім нам треба зберігати єдність, мобілізованість і повну концентрацію на обороні, – переконаний президент.

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