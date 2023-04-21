Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Цькували та били: на Чернігівщині підлітки знущалися над дівчиною та знімали це на відео
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Готуємо нові бригади та підрозділи, які проявлять себе: Зеленський про контрнаступ

Готуємо нові бригади та підрозділи, які проявлять себе: Зеленський про контрнаступ
Фото: Офіс президента

Українські офіційні особи та військові дуже уважно аналізують перебіг бойових дій, найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки, готують нові бригади та підрозділи для активних подальших дій на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за 21 квітня 2023 року.

– Передова – пріоритет №1. Активно готуємо й нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. Питання їхнього забезпечення, тренування, інтеграції до загального плану оборони. Щоразу на засіданнях Ставки додаємо важливі деталі, – зазначив глава держави.

Президент розповів, що сьогодні провів Ставку верховного головнокомандувача: доповідали командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, генерал Олександр Тарнавський, головком, керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов та представники уряду.

– Усі в Україні маємо розуміти, що головним завданням держави є деокупація наших територій, повернення наших земель і наших людей із російської неволі. Ресурси держави спрямовуються передусім на це завдання.

Зеленський подякував усім громадянам, які допомагають, зберігають увагу світу до України, створюють робочі місця, сплачують податки, залишаються у країні, підтримують роботу підприємств та організовують збори для наших воїнів.

– Зараз так само, як і минулого року, усім нам треба зберігати єдність, мобілізованість і повну концентрацію на обороні, – переконаний президент.

Читайте також
Тестуємо різні методи, розкривати деталі зарано: Гуменюк про протидію дронам
Готуємо нові бригади та підрозділи, які проявлять себе: Зеленський про контрнаступ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 21.04.2023
карта бойових дій 2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Готуємо нові бригади та підрозділи, які проявлять себе: Зеленський про контрнаступ
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
виплати
Чи мобілізують людей з інвалідністю ІІІ групи – відповідь експерта
Готуємо нові бригади та підрозділи, які проявлять себе: Зеленський про контрнаступ
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Готуємо нові бригади та підрозділи, які проявлять себе: Зеленський про контрнаступ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Готуємо нові бригади та підрозділи, які проявлять себе: Зеленський про контрнаступ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Готуємо нові бригади та підрозділи, які проявлять себе: Зеленський про контрнаступ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Готуємо нові бригади та підрозділи, які проявлять себе: Зеленський про контрнаступ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь