Патрульная полиция Киева во время объявления воздушных тревог в столице должна останавливать общественный транспорт, в том числе и представителей частных компаний-перевозчиков, чтобы предоставить пассажирам возможность выйти из транспорта и спрятаться в укрытии от атак России.

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук во время пресс-конференции.

— Департамент транспорта (КГГА, — Ред.) получил указание о подготовке QR-кодов на остановках для того, чтобы с телефона можно было считать защитные сооружения, которые есть рядом с этой остановкой. И то, что частные перевозчики не выполняют решение совета обороны города, об этом мы говорили с патрульной полицией, они во время воздушной тревоги должны останавливать в том числе частных перевозчиков и требовать от них предоставления защиты для населения, — сказал он.

Роман Ткачук добавил, что каждый житель и гость украинской столицы сможет получить защиту независимо от того, где он находится в момент объявления воздушной тревоги.

По информации департамента транспорта КГГА, 80% столичных остановок оборудованы или имеют рядом хотя бы подземные переходы для того, чтобы их использовать для защиты.

Напомним, в начале февраля текущего года в Киевпастрансе сообщали, что ищут лучшие маршруты для запуска четырех двухэтажных автобусов, которые Киеву предоставил Берлин.

Фото: Київпастранс

Источник : Укринформ

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