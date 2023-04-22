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Общество
Илья Нежигай, редактор ленты

Полиция Киева будет останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог

Полиция Киева будет останавливать общественный транспорт во время воздушных тревог

Патрульная полиция Киева во время объявления воздушных тревог в столице должна останавливать общественный транспорт, в том числе и представителей частных компаний-перевозчиков, чтобы предоставить пассажирам возможность выйти из транспорта и спрятаться в укрытии от атак России.

Об этом заявил директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук во время пресс-конференции.

— Департамент транспорта (КГГА, — Ред.) получил указание о подготовке QR-кодов на остановках для того, чтобы с телефона можно было считать защитные сооружения, которые есть рядом с этой остановкой. И то, что частные перевозчики не выполняют решение совета обороны города, об этом мы говорили с патрульной полицией, они во время воздушной тревоги должны останавливать в том числе частных перевозчиков и требовать от них предоставления защиты для населения, — сказал он.

Роман Ткачук добавил, что каждый житель и гость украинской столицы сможет получить защиту независимо от того, где он находится в момент объявления воздушной тревоги.

По информации департамента транспорта КГГА, 80% столичных остановок оборудованы или имеют рядом хотя бы подземные переходы для того, чтобы их использовать для защиты.

Напомним, в начале февраля текущего года в Киевпастрансе сообщали, что ищут лучшие маршруты для запуска четырех двухэтажных автобусов, которые Киеву предоставил Берлин.

Фото: Київпастранс

Источник: Укринформ
Общественный транспорт, Київ, Патрульная полиция, Полиция
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