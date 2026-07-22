Подразделения наземных роботизированных комплексов уже созданы практически во всех боевых бригадах Вооруженных Сил Украины.

Подразделения с наземными роботизированными комплексами есть почти во всех бригадах

Об этом на брифинге заявил заместитель главнокомандующего ВСУ, бригадный генерал Андрей Лебеденко.

По его словам, наземные работы используются не только для логистических задач. Они принимают участие в боевых операциях, минировании территорий, радиоэлектронной борьбе, медицинской эвакуации и выполнении инженерных работ. Кроме того, с роботизированных платформ уже запускают беспилотники.

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– Сегодня у нас фактически все боевые бригады имеют подразделения с наземными роботизированными комплексами. Сегодня наземные роботизированные комплексы выполняют задачи не только логистические. Они и боевые выполняют, и минирование, и РЭБ, и медицинскую эвакуацию, инженерные задачи, запускают уже с них дроны и так далее, – отметил он.

Лебеденко добавил, что это направление продолжает активно развиваться.

Он отметил, что наземные роботизированные комплексы являются показательным примером того, как в силах обороны удалось сформировать новую боевую способность.

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