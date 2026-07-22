Президент Владимир Зеленский провел разговор со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Стороны обсудили возобновление переговорного процесса с Россией.

Об этом глава государства заявил вечером 22 июля.

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Разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером: что известно

— Только что говорил с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен — мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова, — сообщил глава государства.

Он добавил, что команды Украины и США остаются в тесном контакте, в частности, чтобы продолжить работу над всем, что обсудили.

— Спасибо Стиву и Джареду за личные усилия ради мира. Благодарны президенту Трампу и американскому народу за неизменную поддержку, — подчеркнул президент.

О разговоре президента Украины ы спецпостанцами Трампа ранее сообщил советник Зеленского Дмитрий Литвин.

По его словам, разговор главы государства с представителями Дональда Трампа только что завершился.

До этого журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник также заявил, что Зеленский сегодня провел переговоры с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером.

Напомним, 4 июня Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором предложил провести встречу и “закончить войну”.

Путин отреагировал на обращение, заявив, что “не видит смысла” во встрече с украинским президентом.

Ранее президент Украины говорил, что на “рубеже весны-лета” в Украину должны приехать спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Они входят в американскую делегацию, которая выступает посредником в переговорах между Киевом и Москвой с целью поиска путей завершения войны РФ против Украины.

22 мая госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон готов и в дальнейшем выполнять роль посредника в переговорах между Украиной и Россией, если появится возможность для “конструктивного и продуктивного” диалога.

15 июня президент США Дональд Трамп во время разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что после переговоров с Зеленским и Путиным видит возможность активизировать усилия для завершения войны.

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