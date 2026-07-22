Отключения света 23 июля: будут ли вводить графики для украинцев
В четверг, 23 июля, в Украине применение графиков отключения света не планируется.
Графики отключения света 23 июля: что известно
Как сообщили в Укрэнерго, в четверг в Украине применение мер ограничения не прогнозируется.
– Завтра, в четверг, применение мер ограничения не планируется, – говорится в сообщении.
В то же время в компании отмечают важность использования электроприборов в дневное время, когда нагрузка на энергосистему меньше. Оптимальное время, указывает Укрэнерго, с 10:00 до 16:00.
– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, – добавляют в сообщении.
Напомним, что ранее в Укрэнерго сообщали, что, по состоянию на 22 июля, потребление электроэнергии снизилось. Сегодня на утро оно было на 8,5% ниже, чем в это же время в предыдущий день – во вторник.
Причина изменений – снижение температуры воздуха во всех регионах Украины до комфортных значений. Это уменьшает потребность в массовом использовании кондиционеров потребителями.
В то же время, в результате российских атак на объекты гражданской энергетической инфраструктуры – на утро есть новые обесточения в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Киевской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.