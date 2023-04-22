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Суспільство
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Поліція Києва буде зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог

Поліція Києва буде зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог

Патрульна поліція Києва під час оголошення повітряних тривог у столиці має зупиняти громадський транспорт, зокрема й представників приватних компаній-перевізників, щоб надати пасажирам можливість вийти з транспорту та сховатись в укритті від атак Росії.

Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук під час пресконференції.

– Департамент транспорту (КМДА, – Ред.) отримав вказівку про підготовку QR-кодів на зупинках для того, щоб із телефону можна було зчитати захисні споруди, які є поруч із цією зупинкою. І те, що приватні перевізники не виконують рішення ради оборони міста, про це ми говорили з патрульною поліцією, вони під час повітряної тривоги повинні зупиняти в тому числі приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення, – сказав він.

Роман Ткачук додав, що кожен мешканець та гість української столиці зможе отримати захист незалежно від того, де він перебуває в момент оголошення повітряної тривоги.

За інформацією департаменту транспорту КМДА, 80% столичних зупинок обладнані або мають біля себе хоча б підземні переходи для того, щоб їх використовувати для захисту.

Нагадаємо, на початку лютого поточного року у Київпастрансі повідомляли, що шукають найкращі маршрути для запуску чотирьох двоповерхових автобусів, які Києву надав Берлін.

Фото: Київпастранс

Джерело: Укрінформ
Громадський транспорт, Київ, Патрульна поліція, Поліція
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