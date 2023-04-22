Патрульна поліція Києва під час оголошення повітряних тривог у столиці має зупиняти громадський транспорт, зокрема й представників приватних компаній-перевізників, щоб надати пасажирам можливість вийти з транспорту та сховатись в укритті від атак Росії.

Про це заявив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук під час пресконференції.

– Департамент транспорту (КМДА, – Ред.) отримав вказівку про підготовку QR-кодів на зупинках для того, щоб із телефону можна було зчитати захисні споруди, які є поруч із цією зупинкою. І те, що приватні перевізники не виконують рішення ради оборони міста, про це ми говорили з патрульною поліцією, вони під час повітряної тривоги повинні зупиняти в тому числі приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення, – сказав він.

Роман Ткачук додав, що кожен мешканець та гість української столиці зможе отримати захист незалежно від того, де він перебуває в момент оголошення повітряної тривоги.

За інформацією департаменту транспорту КМДА, 80% столичних зупинок обладнані або мають біля себе хоча б підземні переходи для того, щоб їх використовувати для захисту.

Нагадаємо, на початку лютого поточного року у Київпастрансі повідомляли, що шукають найкращі маршрути для запуску чотирьох двоповерхових автобусів, які Києву надав Берлін.

Фото: Київпастранс

Джерело : Укрінформ

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