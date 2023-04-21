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Юля Захарченко, редакторка стрічки

Тестуємо різні методи, розкривати деталі зарано: Гуменюк про протидію дронам

Тестуємо різні методи, розкривати деталі зарано: Гуменюк про протидію дронам
Фото: Getty Images

Сили протиповітряної оборони України залучають різне озброєння, форми та методи для ліквідації ударних дронів-камікадзе Shahed, які використовує Російська Федерація для атак.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Насправді є засоби протидії, і ми продовжуємо їхнє тестування, зокрема, різні форми та методи. Але розкривати їх поки що зарано, тому що у ворога ще великий потенціал, яким вони продовжуватимуть випробовувати нашу готовність їм протидіяти. Ми залучаємо не лише повітряний та зенітно-ракетний напрямки, але й сухопутні підрозділи також залучаються в різних формах і методах. Я думаю, що максимально ефективним буде показати цю роботу на ділі, – вважає Гуменюк.

За її словами, ворог намагається завдати якомога більших руйнувань цивільній та критичній інфраструктурі. Атаки електрооб’єктів залишаються для РФ пріоритетними, тому що наявність світла дає можливість розвивати економіку.

– Ворогу не дає спокою результативність нашої протиповітряної оборони. Вони намагаються розосередити її зусилля, тому використовують тактику різного напрямку, зокрема, запускаючи баражуючі снаряди з різних напрямків. Вони атакували не лише з південного напрямку, як вже було досить звично, а поступово опановували й північний, північно-східний напрямки.

Цієї ночі вони намагалися зайти вже з північного напрямку, щоб розосередити сили ППО. Вони намагаються вивіряти, як та де це спрацює, щоб в майбутньому уразити ці об’єкти. Пріоритетами у ворога залишаються об’єкти інфраструктури, зокрема, критичної. Попри те, що опалювальний сезон вже позаду, електрика залишається пріоритетною, оскільки вона забезпечує роботу економіки та елементарні побутові зручнощі.

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