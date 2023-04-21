Несколько месяцев российских обстрелов и атак: в ВСУ показали кадры Бахмута с неба
Украинские воины героически защищают Бахмут Донецкой области, который называют городом-крепостью. Там продолжаются кровавые и мощные бои, потому что враг пытается сильнее наступать и захватить город.
Об этом сообщает 3 отдельная штурмовая бригада, которая является подразделением Вооруженных сил Украины.
В бригаде показали кадры с неба, на которых можно увидеть, насколько российские оккупанты разрушили Бахмут.
— Бахмут: панорама на остатки города. Несколько месяцев интенсивных российских обстрелов и атак, — говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах можно увидеть разрушенные жилые дома и автомобили, а также воронки от многочисленных снарядов.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Востоке сейчас продолжаются ожесточенные бои, однако эпицентром боевых действий все еще остается Бахмут.