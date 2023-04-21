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Юля Захарченко, редактор ленты

Несколько месяцев российских обстрелов и атак: в ВСУ показали кадры Бахмута с неба

місто Бахмут
Фото: Depositphotos

Украинские воины героически защищают Бахмут Донецкой области, который называют городом-крепостью. Там продолжаются кровавые и мощные бои, потому что враг пытается сильнее наступать и захватить город.

Об этом сообщает 3 отдельная штурмовая бригада, которая является подразделением Вооруженных сил Украины.

В бригаде показали кадры с неба, на которых можно увидеть, насколько российские оккупанты разрушили Бахмут.

— Бахмут: панорама на остатки города. Несколько месяцев интенсивных российских обстрелов и атак, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах можно увидеть разрушенные жилые дома и автомобили, а также воронки от многочисленных снарядов.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на Востоке сейчас продолжаются ожесточенные бои, однако эпицентром боевых действий все еще остается Бахмут.

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Бахмут, Война в Украине, Война на Донбассе, Донецкая область
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