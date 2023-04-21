В Дії можно будет получить средства на ремонт жилья — тестирование єВідновлення стартует в мае

В Украине с 10 мая 2023 года в приложении Дія стартует тестирование программы єВідновлення, по которой люди будут получать средства на ремонт своих поврежденных в результате войны домов.

Соответствующее постановление утвердил Кабмин во время заседания правительства в пятницу, 21 апреля.

По этой программе люди будут получать средства на ремонт своих домов.

— Сервис будет работать в Дії уже с 10 мая. Полученные целевые средства можно будет потратить на строительные материалы или оплату услуг подрядчика. Сумму компенсаций определит спецкомиссия, а средства будут зачисляться людям на спецсчет в банке, — обяснил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, приоритет в компенсации будут иметь участники боевых действий, семьи погибших военнослужащих, мобилизованные в армию украинцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью.

Шмыгаль добавил, что каждое восстановленное жилье — это шаг к большому восстановлению и возрождению Украины.

Вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков и Минцифры прокоммуницируют все необходимые детали программы.

Источник : Кабмин

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