У Дії можна буде отримати кошти на ремонт житла – тестування єВідновлення стартує у травні
В Україні з 10 травня 2023 року у застосунку Дія стартує тестування програми єВідновлення, за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх пошкоджених внаслідок війни домівок.
Відповідну постанову затвердив Кабмін під час засідання уряду у п’ятницю, 21 квітня.
За цією програмою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок.
— Сервіс працюватиме в Дії вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок в банку, — пояснив Шмигаль.
За словами прем’єр-міністра, пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.
Шмигаль додав, що кожне відновлене житло — це крок до великої відбудови та відродження України.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Мінцифри прокомунікують усі необхідні деталі програми.