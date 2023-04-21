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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Дії можна буде отримати кошти на ремонт житла – тестування єВідновлення стартує у травні

засідання Кабміну
Фото: Урядовий портал

В Україні з 10 травня 2023 року у застосунку Дія стартує тестування програми єВідновлення, за якою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх пошкоджених внаслідок війни домівок.

Відповідну постанову затвердив Кабмін під час засідання уряду у п’ятницю, 21 квітня.

За цією програмою люди будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок.

— Сервіс працюватиме в Дії вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок в банку, — пояснив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

Шмигаль додав, що кожне відновлене житло — це крок до великої відбудови та відродження України.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Мінцифри прокомунікують усі необхідні деталі програми.

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Джерело: Урядовий портал
Війна в Україні, Дія, Денис Шмигаль, житло, Кабінет міністрів
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